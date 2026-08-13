«Петербург2»: частые отключения холодильника могут привести к износу пускового реле и сбоям в системе разморозки

Некоторые бытовые приборы требуют постоянного питания. Их регулярное отключение может привести к поломке и дополнительным расходам. «Петербург2» разбирался, какие устройства лучше не отключать от сети.

Холодильник

Современные холодильники рассчитаны на непрерывную работу. Частые отключения могут привести к износу пускового реле и сбоям в системе разморозки. Перепады температуры внутри камеры негативно влияют на продукты, а при длительном отключении появляется риск образования плесени и неприятного запаха. После повторного включения компрессор вынужден работать с повышенной нагрузкой, чтобы восстановить нужную температуру.

Роутер

Роутер потребляет минимальное количество электроэнергии — всего 4–7 ватт в час. Постоянное выдергивание вилки из розетки расшатывает контакты и ускоряет износ блока питания. Если к роутеру подключены камеры, сигнализация или элементы умного дома, их работа также прерывается. После включения устройства могут долго восстанавливать соединение.

Смарт-ТВ и струйный принтер

OLED-телевизоры даже в выключенном состоянии продолжают калибровать пиксели, чтобы избежать выгорания экрана. Полное отключение от сети мешает этому процессу, что со временем может привести к дефектам изображения. Струйные принтеры при резком обесточивании не успевают перевести печатающую головку в режим покоя. В результате при следующем запуске система тратит чернила на принудительную чистку.

Для сравнения, микроволновые печи и зарядные устройства для гаджетов не нуждаются в постоянном питании. Их можно смело отключать от розетки без риска для техники.