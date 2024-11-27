Петербург занял второе место в рейтинге развития креативных индустрий в РФ

Петербург находится на втором месте в России с точки зрения развития креативных индустрий. Об этом сообщили «Государственные новости» со ссылкой на слова вице-губернатора города Бориса Пиотровского на «Российском промышленнике».

Он подчеркнул, что у Петербурга огромный потенциал, и город в будущем планирует занять лидирующую позицию в этом рейтинге.

Пиотровский подчеркнул, что добиться этого будет можно благодаря богатой культуре, архитектурным традициям, достижениям в дизайне и гастрономии, а также современному творческому подходу.