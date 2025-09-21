Петербург закупит 168 тонн соли к предстоящему зимнему сезону
Дорожные службы Санкт-Петербурга планируют приобрести 168 тысяч тонн соли и 68 тысяч тонн песка для предстоящего зимнего сезона. Это немного превышает показатели прошлого года — тогда заготовили 160 тысяч тонн соли, рассказал глава комитета по благоустройству Сергей Петриченко на заседании городского правительства. Его слова привел сайт gazeta.spb.
По словам чиновника, поставки будут осуществляться постепенно по мере использования имеющихся запасов. На данный момент заготовлено 21 тысяча тонн соли и 29 тысяч тонн песка для борьбы с гололедом. Кроме того, 5350 тонн соли заготавливается для приготовления солевых растворов в бесснежный период и во время смены сезонов.
Важно отметить, что в зеленых зонах соль использоваться не будет — там предпочтение отдается песку и гранитной крошке. Все пешеходные зоны рядом со станциями метро и социальными объектами будут тщательно очищаться от снега, подчеркнул Петриченко.