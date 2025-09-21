Петербург закупит 168 тонн соли к предстоящему зимнему сезону

Дорожные службы Санкт-Петербурга планируют приобрести 168 тысяч тонн соли и 68 тысяч тонн песка для предстоящего зимнего сезона. Это немного превышает показатели прошлого года — тогда заготовили 160 тысяч тонн соли, рассказал глава комитета по благоустройству Сергей Петриченко на заседании городского правительства. Его слова привел сайт gazeta.spb .

По словам чиновника, поставки будут осуществляться постепенно по мере использования имеющихся запасов. На данный момент заготовлено 21 тысяча тонн соли и 29 тысяч тонн песка для борьбы с гололедом. Кроме того, 5350 тонн соли заготавливается для приготовления солевых растворов в бесснежный период и во время смены сезонов.

Важно отметить, что в зеленых зонах соль использоваться не будет — там предпочтение отдается песку и гранитной крошке. Все пешеходные зоны рядом со станциями метро и социальными объектами будут тщательно очищаться от снега, подчеркнул Петриченко.