Санкт-Петербург вошел в пятерку регионов России по донорской активности и в десятку лидеров по привлечению молодежи к донорству. Об этом сайту «Вечерний Санкт-Петербург» сообщила доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге Светлана Молчанова.

По ее словам, подразделения городской службы крови в 2025 году заготовили более 75 тысяч литров цельной крови, превзойдя рекордный показатель. Переливания компонентов крови за год получили около 45 тысяч пациентов.

В городе проживают 5300 почетных доноров Санкт-Петербурга и 18 200 почетных доноров России. Молчанова отметила, что позитивная динамика обусловлена увеличением объемов высокотехнологичной медпомощи, открытием новых центров и системной поддержкой доноров.