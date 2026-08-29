Петербург оказался в лидерах по утилизации старой одежды

С начала года жители Санкт-Петербурга сдали на переработку более 1,5 тысяч тонн текстильных изделий. С учетом вторсырья, которое сдали с июля прошлого года, общий объем утилизированной ткани превысил 2,7 тысячи тонн. Такие данные опубликовал председатель комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик, пишет «Петроград» .

Для сравнения, в Москве таких пунктов всего 689, в Московской области — 1,7 тысячи, а в Ленинградской области — 345. Всего по стране установлено около 5,5 тысячи подобных контейнеров.

По данным Российского экологического оператора (РЭО), развитие переработки отходов является приоритетом. С 2022 года семь компаний только в сфере сбора и сортировки текстиля заработали порядка 450 миллионов рублей, а общая сумма инвестиций ЕС и частных инвесторов в развитие этого IT-кластера составила 1,5 миллиарда рублей.