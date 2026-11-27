Санкт-Петербург занял первое место среди российских регионов по объему рынка ритуальных услуг по итогам девяти месяцев 2026 года, опередив Москву. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на статистику Росстата.

За январь — сентябрь оборот похоронной сферы в Петербурге достиг 10,2 миллиарда рублей, увеличившись за год на 19,1%. Второе место заняла Москва с показателем 9,1 миллиарда рублей (+5,2%), третье — Московская область с объемом 8,3 миллиарда рублей (-1,7%).

В целом по России рынок ритуальных услуг вырос на 9,1% и составил 105,1 миллиарда рублей. Эксперты связывают увеличение объема рынка с инфляцией и ростом сопутствующих расходов, включая подорожание топлива для перевозок, а не с увеличением числа похорон.