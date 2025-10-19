Петербург будет адаптироваться к климатическим вызовам с помощью реализации концепции «парка-губки»

В Санкт-Петербурге прошла масштабная конференция, посвященная вопросам развития городской среды и поиску решений для новых климатических вызовов. Участники конференции обсудили, как современные города могут меняться, чтобы быть устойчивыми к частым ливням, жаре и другим последствиям глобального потепления. Эксперты представили свои подходы к формированию комфортных и экологических пространств, сообщил сайт Neva.Today .

Специалисты отметили, что Северная столица сталкивается с увеличением числа сильных осадков и подтоплений, а также с ростом среднегодовых температур. Это требует новых решений при проектировании парков, скверов и общественных пространств.

В Петербурге запланировали создание двух новых зеленых зон в Московском районе — Дизельного парка и сквера на пересечении Дунайского проспекта и Пулковского шоссе. В этих зонах реализуют концепцию «парка-губки», способного аккумулировать и удерживать воду после ливней, что поможет снизить риск потоплений.

Власти и эксперты убеждены, что только комплексный подход и внедрение инновационных решений помогут мегаполису справиться с новыми вызовами природы.