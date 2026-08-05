«Петербург 2»: в багажнике у опытных водителей всегда есть аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки

Опытные автомобилисты знают, что в дороге может случиться все что угодно, поэтому всегда берут с собой набор необходимых вещей. Это помогает им быстро справиться с непредвиденными ситуациями, написал «Петербург 2» .

В багажнике у таких водителей всегда есть аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки и светоотражающий жилет. Эти вещи — не просто формальность, они могут пригодиться в случае аварии или поломки.

Также в списке необходимых вещей у опытных водителей значатся: провода для запуска аккумулятора; буксировочный трос; фонарик; набор инструментов; запас жидкости для автомобиля; компрессор и манометр.

Кроме того, опытные водители берут с собой мелочи, которые могут пригодиться в пути: бутылку воды, рабочие перчатки, влажные салфетки, зарядный кабель для телефона и небольшой запас еды.

Эксперты Роскачества советуют не превращать багажник в склад, а держать только то, что реально пригодится в дороге. К обязательному минимуму относят аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки и жилет, а остальные предметы стоит подбирать с учетом маршрута и сезона.