«Петербургский дневник»: Беглов возглавил рейтинг политиков Петербурга по упоминанию в СМИ

Аналитическая компания «Медиалогия» совместно с изданием «Петербургский дневник» составили рейтинг петербургских политиков, общественных деятелей, спортсменов и представителей культуры, чьи высказывания чаще всего попадали в заголовки СМИ в первом квартале 2025 года. Результаты рейтинга прокомментировали эксперты.

Первое место занял губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По мнению политолога Юрия Светова, успех Беглова вполне закономерен, поскольку он демонстрирует активную публичную деятельность, поддерживая постоянную связь с жителями города и охотно комментируя действия исполнительной власти.

Второе место занимает вице-губернатор Борис Пиотровский, ответственный за культурную сферу и спорт. Высокая позиция Пиотровского объясняется активной работой его департамента и многочисленными проектами, привлекающими общественное внимание. Эксперты отмечают, что оба политика эффективно используют медийный ресурс для продвижения городской повестки и формирования положительного образа власти.