Песков назвал возвращение Винника в Россию радостью для Путина

Возвращение в Россию освобожденного из американский тюрьмы Александра Винника порадовало президента Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Для нас для всех и, конечно же, для президента России всегда радость, когда гражданин России, который отбывал ничем не обоснованное наказание в Соединенных Штатах, возвращается оттуда на свою родину», — сказал он.

Песков добавил, что у Кремля сейчас нет сведений о том, планирует ли Путин созваниваться с Винником.

«Пока я не располагаю такой информацией», — отметил пресс-секретарь президента.

Ранее в распоряжении 360.ru появились кадры возвращения Александра Винника в Россию. Сооснователя криптобиржи BTC-e привезли в Москву на самолете ВВС США. Его обменяли на бывшего американского дипломата и учителя Марка Фогеля, которого в 2022 году столичный суд приговорил к 14 годам лишения свободы.