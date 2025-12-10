Пешеходная ресторанная улица появится на территории «Красного знамени» в Петербурге

На территории бывшей фабрики «Красное знамя» в Петроградском районе Северной столицы проходят активные работы по реставрации трех исторических зданий. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник ».

Как рассказал представитель проектно-строительной компании Максим Филипович, перед началом работ было проведено обширное исследование, в ходе которого специалисты изучили тысячи страниц архивных документов, добавил Piter.TV.

Между бывшим зданием трикотажной фабрики и возводимым поблизости жилым комплексом собираются обустроить живописную пешеходную улицу с заведениями общественного питания. Открытие запланировано на 2027 год.

Директор по девелопменту компании-застройщика Иван Донкин отметил, что речь идет о создании атмосферной зоны европейского типа, оснащенной открытыми площадками и кафе, размещенными на нижних уровнях как жилого дома, так и бывшего корпуса фабрики.