Первый в России региональный Дом писателя начал работу в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде прошло официальное открытие Дома писателя, первого такого объекта после реформы Союза писателей России. Мероприятие состоялось 10 октября и собрало высокопоставленных гостей, включая помощника президента РФ Владимира Мединского, губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и руководителя местного отделения Союза писателей Захара Прилепина. Об этом написал pravda-nn.ru .

Открытие Дома писателя является частью реформы структуры Союза писателей, начатой после XVII съезда организации в феврале 2025 года. Одной из основных задач реформы стало объединение региональных отделений, ранее действующих автономно. До февраля 2025 года в Нижегородской области существовало четыре обособленных литературных сообщества, объединенных в единое региональное отделение в сентябре того же года.

Первым руководителем обновленного отделения выбран Захар Прилепин, известный писатель и общественный деятель. Другие видные деятели литературы Нижнего Новгорода, такие как Олег Рябов, Олег Захаров, Дмитрий Терентьев, Владимир Безденежных, Марина Кулакова и Александр Мюрисеп, также вошли в правление отделения.

Отделение получило право пользоваться зданием по адресу улица Варварская, 8з («Дом Щелокова»), объектом культурного наследия, предоставленным областным правительством на бесплатной основе.