«Первый учитель у деток». В Башкирии скоропостижно скончалась 26-летняя учительница

Самочувствие молодой учительницы из башкирского городка Белорецка Наталии Родновой внезапно ухудшилось в конце января. Девушку экстренно госпитализировали, но спустя несколько дней она скончалась, что шокировало ее семью, учеников и их родителей. Об этом сообщил сайт Kp.ru .

Работа в школе для девушки была мечтой и призванием, так как она очень любила детей, как и они ее. Даже летом вместо отпуска устраивалась вожатой в детский лагерь. Ее ученики в соцсетях публиковали фотографии с ее внеурочных мероприятий. Они также вместе ходили в кафе, бассейн и просто вместе гуляли на улице.

В профессию Наталия пришла не так давно, но уже успела поучаствовать в районном профессиональном конкурсе. Она победила в номинации «Первый шаг к успеху — 2022».

В том же году Роднова попробовала свои силы в республиканском конкурсе за звание лучшего учителя, не выиграла, но не сдалась, решив испытать свои силы в будущем.

В последние дни января 2025 года Роднова внезапно почувствовала себя плохо и родственники вызвали ей скорую помощь. Казалось, что врачи ей помогут, но позже девушке диагностировали тяжелое заболевание и она впала в кому. Она умерла, не приходя в сознание.

В гимназии, где Роднова работала, рассказали, что она была ответственной, трудолюбивой, отзывчивой, оптимисткой с активной жизненной позицией.

«Соболезнования от всего класса… Первый учитель у деток… Первый выпуск у педагога… Как мечтала выпустить их из 11 класса», — рассказали родители учеников.

Жители Белорецка писали комментарии с соболезнованиями родителям Наталии, желая им сил и терпения пережить такое горе. Мать девушки поблагодарила всех неравнодушных за слова поддержки и добрые слова о дочери.

Наталию Роднову похоронили в воскресенье, 9 февраля. Ей было 26 лет.