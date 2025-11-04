Первый снег придет в Нижний Новгород лишь 14 ноября

Нижегородцы увидят первый снег в середине ноября. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на синоптиков сервиса «Яндекс.Погода». Ранее ожидалось, что осадки выпадут 9 ноября.

Согласно прогнозу, погода 14 ноября будет прохладной и облачной. Дневная температура останется близкой к нулю градусам, ночью похолодает до -2. Весь день будет идти мокрый снег с дождем.

Юго-западный ветер разгонится до шести метров в секунду, атмосферное давление стабилизируется на уровне 756 миллиметров ртутного столба, влажность поднимется до 87%. Световой день сократится до восьми часов 18 минут.