Первый скейт-парк в Калининском районе Петербурга построят по инициативе петербуржца

В Калининском районе города продолжается благоустройство новых общественных пространств, при этом мнения местных жителей принимаются во внимание. В этом году в районе там построят первый скейт-парк, а также обновят сквер имени Расула Гамзатова. Об этом сообщил «Петербургский дневник» .

Первый скейт-парк в Калининском районе появится на пересечении проспекта Непокоренных и Пискаревского проспекта. Это стало возможным благодаря инициативе петербуржца, победившего в проекте «Твой бюджет. Благоустройство». На участке площадью 0,5 гектара, расположенном под транспортной развязкой, запланирована установка двеух каркасных рамп, а также оборудование зон с оборудованием для паркура и воркаута.

Также здесь появятся качели, настольный теннис, баскетбольное кольцо и уличная мебель, а также велопарковки. Участники проекта «Твой бюджет. Благоустройство» уже помогли Калининскому району создать две площадки для выгула и дрессировки собак, площадку для игры в городки и велопарковки у пяти станций метро района.