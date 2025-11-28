Первый отраслевой форум «КЕДРТЕХ-Дальний Восток» прошел в ДВФУ во Владивостоке

Политехнический институт Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с брендом «КЕДР» организовали первый отраслевой форум «КЕДРТЕХ-Дальний Восток», нацеленный на объединение специалистов сварочной отрасли Дальнего Востока. Форум стал площадкой для обмена опытом и поиска инновационных решений в области сварки, написал сайт vostokmedia.com .

Профессор департамента морских арктических технологий Политехнического института ДВФУ Егор Помников подчеркнул, что сварочное производство является важным направлением подготовки специалистов и широко востребовано в различных отраслях, таких как строительство и кораблестроение.

Он отметил, что сотрудничество с брендом «КЕДР» позволяет студентам знакомиться с современным оборудованием и участвовать в исследовательской деятельности, что способствует развитию новых технологий и решению практических задач.