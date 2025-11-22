Первый отбор «Земских тренеров» состоялся в Хабаровском крае

В Хабаровском крае состоялся первый этап отбора тренеров-преподавателей, принимающих участие в федеральной программе «Земский тренер». Об этом сообщил « Восток-Медиа ».

Программа инициирована президентом России Владимиром Путиным. Она нацелена на привлечение квалифицированных специалистов в сфере спорта в небольшие населенные пункты с численностью населения менее 50 тысяч человек.

Итоги первого этапа показали, что успешно прошли отбор трое кандидатов. Один из них намерен заняться подготовкой спортсменов по вольной борьбе в городе Амурске, двое других планируют развивать направления самбо и мини-футбола в поселении Ванино.