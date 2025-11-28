Первый федеральный автомобильный саммит прошел в Москве

Первый Авто Саммит состоялся в Москве. Более тысячи участников, объединенных целью повысить эффективность бизнеса, обсудили изменения автомобильного рынка и адаптацию к ним.

Дилеры, производители, представители партнеров, аналитические агентства, которые работают в российском авторитейле, исторически собираются каждый год на подобные мероприятия, отметил директор направления стратегических инициатив и партнерств «Авито Авто», сооснователь сервиса Haraba Гаджи Курбанов.

«Чтобы в текущем, особенно интересном рынке, обменяться опытом, обсудить ситуацию, дальнейшие действия, которые надо предпринимать, чтобы дилерский бизнес существовал дальше», — добавил он.

По данным платформы, 85% покупателей начинают поиски автомобиля в интернете. Доля общения с продавцами в чатах за два года выросла с 58% до 72%. Речь идет не только о частных объявлениях — покупатели все чаще предпочитают общаться онлайн и с официальными автодилерами.

«Благодаря IT-платформам мы ищем потенциал, где мы можем сэкономить. Платформа Автохаб и, соответственно, коллеги, которые нас сюда пригласили сегодня на конференцию, именно это нам и дает», — заявил замгендиректора по цифровой трансформации ГК «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Олег Кузнецов.