Первый федеральный автомобильный саммит прошел в Москве
Первый Авто Саммит состоялся в Москве. Более тысячи участников, объединенных целью повысить эффективность бизнеса, обсудили изменения автомобильного рынка и адаптацию к ним.
Дилеры, производители, представители партнеров, аналитические агентства, которые работают в российском авторитейле, исторически собираются каждый год на подобные мероприятия, отметил директор направления стратегических инициатив и партнерств «Авито Авто», сооснователь сервиса Haraba Гаджи Курбанов.
«Чтобы в текущем, особенно интересном рынке, обменяться опытом, обсудить ситуацию, дальнейшие действия, которые надо предпринимать, чтобы дилерский бизнес существовал дальше», — добавил он.
По данным платформы, 85% покупателей начинают поиски автомобиля в интернете. Доля общения с продавцами в чатах за два года выросла с 58% до 72%. Речь идет не только о частных объявлениях — покупатели все чаще предпочитают общаться онлайн и с официальными автодилерами.
«Благодаря IT-платформам мы ищем потенциал, где мы можем сэкономить. Платформа Автохаб и, соответственно, коллеги, которые нас сюда пригласили сегодня на конференцию, именно это нам и дает», — заявил замгендиректора по цифровой трансформации ГК «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Олег Кузнецов.
По мнению экспертов, к 2028 году продажи автомобилей онлайн могут вырасти до 20% среди всех сделок. И конкурентное преимущество получат продавцы с прозрачным и удобным сервисом.
«Мы в этом году приняли решение, что мы объединяем все наши сервисы в единую платформу Авито Авто для того, чтобы дилер, используя каждый из сервисов, мог предоставить как можно больше информации в более короткий срок. И второе, это наши сервисы по повышению скорости продаж и выкупа у дилеров. Отдельно хотелось бы выделить сервис „Селект“, который как раз-таки позволяет закрыть практически все этапы сделки в онлайне. Это и отвечает новым потребностям пользователей», — заявил директор направления «Автомобили с пробегом» Андрей Ковалев.
Меняется не только модель поведения покупателей, но и отношение к самим автомобилям. Молодая аудитория все больше уделяет внимания не техническим характеристикам, а удобству пользования. А это неизбежно создаст новые тренды.