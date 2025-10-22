Первый дом проекта «Московские кварталы» появился в Москве

Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил в интервью «Москве 24» , что в столице построили первый дом по проекту «Московские кварталы».

Дом расположен на улице Полярная, 3. Квартиры можно найти на сайте проекта.

«В основном мы строим жилье комфорт-класса. Это продуманные и современные квартиры уровня комфорт-плюс, с современной инфраструктурой и качественным остеклением», — подчеркнул Овчинский.

Проект «Московские кварталы» стартовал в конце мая 2025 года. В его рамках продаются квартиры от городского застройщика с развитой инфраструктурой, а также жилье в домах по программе реновации с отделкой уровня комфорт.