Первых заморозки придут в ХМАО в выходные дни

Уже в ночь на субботу, 6 сентября, столбик термометра опустится до нулевых значений, охватывая весь регион. Среднесуточная температура днем ожидается в пределах от +17 до +22 градусов, ночью же возможны значения от +5 до +10 градусов.

Следующее утро принесет еще большее снижение температуры: в воскресенье, 7 сентября, вероятно образование слабых заморозков до минус одного градуса. Температурный диапазон продолжит колебаться: от +4 до +9 градусов ночью и от +16 до +21 градуса днем. Вероятны осадки в виде дождя и появление туманной дымки.