Первую смываемую втулку для туалетной бумаги разработали в России

Soffione выпустила первую в России туалетную бумагу со смываемой втулкой

Предприятие «Архбум тиссью групп», принадлежащее Архангельскому целлюлозно-бумажному комбинату и работающее в Калужской области, выпустило первую в России смываемую втулку для туалетной бумаги. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

По словам представителей компании, содействие в разработке оказывала кафедра целлюлозно-бумажных и лесохимических производств Северного (Арктического) федерального университета имени Ломоносова.

На предприятии уточнили, что втулка смывается за семь секунд и не засоряет канализационные трубы.

Найти такую бумагу можно будет на полках магазинов под брендом Soffione. Сырьем для производства послужила первичная беленая целлюлоза производства Архангельского ЦБК.

Ранее Life назвал самые раздражающие женщин мужские привычки. В список в том числе вошла не выброшенная втулка от туалетной бумаги.