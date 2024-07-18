Первую смываемую втулку для туалетной бумаги разработали в России

Предприятие «Архбум тиссью групп», принадлежащее Архангельскому целлюлозно-бумажному комбинату и работающее в Калужской области, выпустило первую в России смываемую втулку для туалетной бумаги. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
По словам представителей компании, содействие в разработке оказывала кафедра целлюлозно-бумажных и лесохимических производств Северного (Арктического) федерального университета имени Ломоносова.
На предприятии уточнили, что втулка смывается за семь секунд и не засоряет канализационные трубы.
Найти такую бумагу можно будет на полках магазинов под брендом Soffione. Сырьем для производства послужила первичная беленая целлюлоза производства Архангельского ЦБК.