Первое заседание суда над редактором URA.RU Аллаяровым пройдет 23 октября

Редактор URA.RU Денис Аллаяров предстал перед судом по обвинению в даче взятки родственнику, бывшему начальнику угрозыска отдела полиции № 10 Екатеринбурга. Заседание назначено на 23 октября. Об этом сообщило Ura.ru .

Процесс вызвал общественный резонанс и критику со стороны журналистов, правозащитников и депутатов. Родственники и коллеги Аллаярова выражают опасения, что дело было проведено поспешно. Следствие заняло всего 2,5 месяца, что вызвало вопросы о добросовестности и объективности расследования.

Ряд правозащитников и журналистов подчеркнули, что процесс сопровождался нарушениями прав на защиту и давлением на семью Аллаярова. Адвокаты подчеркнули, что в деле много несоответствий и сомнений, что делает рассмотрение дела крайне несправедливым.