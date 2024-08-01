Первое училище олимпийского резерва появится в Вологодской области

На заседании регионального правительства Вологодской области было анонсировано создание первого училища олимпийского резерва. Об этом сообщили «Государственные новости» со ссылкой на трансляцию, проведенную в Telegram-канале губернатора Георгия Филимонова.

Все подробности данного масштабного проекта, такие как место размещения и бюджет на строительство училища, будут обсуждены на встрече с представителями Министерства спорта. В Вологодской области ранее не существовало подобных учебных заведений.

Идея создания училища заключается в том, чтобы атлеты могли тренироваться и развиваться в своем регионе, принося медали. В дальнейшем планируется воспитывать олимпийских чемпионов в этом учреждении.