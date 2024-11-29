Первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» продали почти за 5 млн рублей

Первое издание книги «Гарри Поттер и филосовский камень» продали на одном из британских аукционов почти за пять миллионов рублей. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на ВВС.

Книгу в твердом переплете изначально купили в 3,6 тысячи раз дешевле в 1997 году, когда была издана первая партия истории про мальчика-волшебника.

Имя владельца издания, личность покупателя и даже место проведения аукциона не разглашаются.