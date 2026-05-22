Первая в мире трансграничная канатная дорога из Благовещенская в Китай заработает в конце 2026 года

Благовещенск становится ключевым переходом в торговлю с Китаем. К концу года здесь заработает первая в мире трансграничная канатная дорога, а круглогодичный мост уже изменил жизнь региона. Заместитель председателя правительства Амурской области Павел Матюхин рассказал об успехах в развитии логистики в открытой студии «ФедералПресс» на АмурЭкспо-2026.

По его словам, мост снял проблему межсезонья и обеспечил комфортную переправу между Благовещенском и Хэйхэ независимо от погоды. Ежедневно через мост проезжает около 500 автомобилей и проходит 10 000 пассажиров.

Вокруг переправы активно развивается деловая среда: открываются склады, логистические центры и придорожные сервисы. Матюхин подчеркнул, что мультипликативный эффект для экономики региона колоссальный, и инвесторам стоит поторопиться, чтобы занять свободные места.

Чиновник также отметил, что цель — сделать пересечение границы незаметным для людей. Это будет достигнуто за счет внедрения интеллектуальных систем и автоматизации.

Сейчас основное препятствие — таможенные и пограничные процедуры, которые еще донастраиваются под растущий трафик. У Амурской области самая протяженная граница с Китаем в России — 1 250 км. Уже действуют воздушное, речное и автомобильное сообщение. К концу 2026 года появится канатная дорога, а в перспективе власти не исключают появления пешеходного моста между центрами Благовещенска и Хэйхэ с цифровым пунктом пропуска.