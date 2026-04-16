На стройке первой линии высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург молодожены Родион Кукушкин и Елизавета Смахтина связали свои судьбы. Пара познакомилась еще в детстве, когда семья Кукушкиных переехала на улицу, где жили Смахтины, сообщил сайт KP.RU .

Родион и Елизавета работали в разных городах, но судьба снова свела их вместе на стройке ВСМ. Для них это не только работа, но и место, где они могут гордиться своим участием в создании важного объекта инфраструктуры России.

«Каждый день ощущение невероятного масштаба и значимости», — поделились молодожены.

Сейчас ребята отдыхают и планируют свадебное путешествие в Санкт-Петербург, а после хотят продолжить работать на стройке ВСМ.