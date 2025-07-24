Пермский зоопарк примет спасенного во Владивостоке гималайского медведя
Спасенного гималайского медвежонка, которого выходили во Владивостоке, перевезут в новый зоопарк Перми. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Центр реабилитации диких животных «Тигр».
Как отметили представители организации, животное обнаружили в клетке у въезда в центр.
«Сейчас медведица едет в свой постоянный дом — в Пермский зоопарк. Это новый зоопарк, в котором создадут максимально комфортные условия для нашей медведицы», — рассказали в «Тигре».
Новый зверинец, который планируют открыть в этом году, находится в микрорайоне Нагорный, добавил RT.
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