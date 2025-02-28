Пермский зоопарк изменит режим работы с 1 марта

Пермский зоопарк с 1 марта 2025 года будет работать по новому графику. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на страницу учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

По опубликованным сведениям, теперь посетители смогут наслаждаться общением с животными с 10:00 до 18:00. Кассы будут закрываться на час раньше.

Это ежегодное изменение. Оно связано с удлинением светового дня и активизацией обитателей зоопарка на этом фоне.