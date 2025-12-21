Пермский мастер монотипии Владислав Дегтев умер в 56 лет

Известный пермский художник Владислав Дегтев ушел из жизни в возрасте 56 лет. О его смерти сайту URA.RU сообщили в Пермской художественной галерее.

«Он был хорошо известен в профессиональной среде Перми и за ее пределами как мастер монотипии — редкой и сложной техники графики, требующей высокой концентрации, терпения и внутренней свободы», — отметили представители культурного учреждения.

Дегтев является выпускником Екатеринбургского художественного училища имени И. Шадра. Работы художника входят в коллекцию Пермской художественной галереи.