Пермский фотограф Ягода рассказала, что осень остается одним из самых востребованных сезонов для фотосессий
Осень считается одним из самых востребованных сезонов для проведения фотосессий. Об этом изданию «ФедералПресс» рассказала пермский фотограф Алена Ягода.
Как пояснила собеседница издания, это связано с тем, что осенью природа преображается, предоставляя новые визуальные возможности.
«Фото в листьях, безусловно, считаются одними из любимых для семейных съемок, ведь побеситься с детьми в листве очень весело», — отметила она.
Наибольшей популярностью пользуются фотографии в стиле лайфстайл в пальто и со стаканчиком кофе на фоне любимых мест города. Осенние лавстори по-прежнему актуальны среди парочек, добавила Ягода.