Пермских студентов заставили рассказать про интимную жизнь

Студентам Пермского национального исследовательского политехнического университета в городе Лысьва раздали листы с вопросами про интимную жизнь. Об этом в Telegram-канале сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Студенты сообщили ей, что отказаться от опроса нельзя, якобы он обязательный. После участия в нем требуют также прохождение диспансеризации.

«Абсолютно неясно, какой вредитель это придумал и зачем, все это просто за гранью. Будто бы медицинской тайны у человека уже не существует, как и частной жизни», — написала Мизулина.

В частности, в опроснике содержатся такие вопросы, как «Во сколько вы начали половую жизнь?», «Были ли у вас медицинские прерывания беременности?», «Бывают ли у вас боли внизу поясницы или живота при менструации?» и «Используете ли гормональную контрацепцию».

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