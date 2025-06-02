Пермские власти расширили полномочия министерства тербезопасности из-за угрозы БПЛА

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин расширил полномочия министерства территориальной безопасности, включив в его функции получение и передачу информации об угрозах атак беспилотных летательных аппаратов на территории региона. Об этом сообщило Ura.ru .

Ведомство также уполномочено координировать действия по информированию о подобных нападениях. Изменения, регулирующие деятельность минтербезопасности, закреплены в документе, подписанном Махониным.

Кроме того, минтербезопасности Пермского края будет отвечать за организацию мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и борьбе с ландшафтными природными пожарами. Министерство также совместно с органами власти теперь участвует в реализации миграционной политики.