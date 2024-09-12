Пермские художники создадут творческие проекты, связанные с новыми городскими трамваями
В Перми художники в рамках проекта «Линии наблюдения» создадут работы, посвященные новым городским трамваям и их маршрутам. Об этом сообщил сайт URA.RU.
Как уточнил RT, первым будет реализован проект аудиоподкаста и звуковой лаборатории.
Музыкант и художница Ася Фиддлер сообщила, что итогом групповой работы станут саундтреки трамвайных маршрутов города, которые войдут в подкаст.
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