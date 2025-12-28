Пермяк получил наказание за долг по алиментам в два миллиона рублей

В Перми завершился судебный процесс над мужчиной, который накопил долг по алиментам почти на два миллиона рублей. Об этом сообщило Ura.ru .

Как сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда, суд признал пермяка виновным.

«Ранее суд обязал пермяка платить алименты на содержание дочери. Мужчина делать этого не стал», — уточнили в суде. В результате бездействия накопился почти двухмиллионный долг, после чего было возбуждено уголовное дело. Мужчину приговорили к исправительным работам на восемь месяцев и к удержанию из его зарплаты 5% в доход государства.