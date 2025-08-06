«Период охлаждения» перед получением кредита связали с защитой людей от поспешных действий

С 1 сентября заемщикам предоставляется «период охлаждения» перед получением кредита. Для займов от 50 тысяч до 200 тысяч рублей этот период составит не менее четырех часов, а для кредитов свыше 200 тысяч рублей — 48 часов. Как будет функционировать нововведение, объяснил в беседе с «Известиями» аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

«Период охлаждения» — это не просто техническая задержка, а мера, направленная на повышение безопасности заемщиков, указал эксперт. Цель нововведения — защитить людей от поспешных решений и мошеннических схем.

Это даст заемщикам время для обдумывания и предотвратит поспешные действия, которые могут привести к финансовым потерям.

Есть исключения: «период охлаждения» не распространяется на кредиты менее 50 тысяч рублей, автокредиты с переводом средств дилеру, ипотечные кредиты, образовательные кредиты с перечислением средств учебному заведению, кредиты с поручителями или созаемщиками, а также кредиты на рефинансирование без увеличения общей суммы долга.