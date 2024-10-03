Переживших насилие россиянок приравняли к преступницам за желание сделать аборт

Россиянок, переживших насилие, приравняли к преступницам за аборт. В одном из сюжетов программы «Прямая линия жизни» на телеканале «Спас» заявили, что ребенок не виноват в нежелании рождения.

Героиней выпуска стала психолог Людмила Подольская. Она работает с женщинами, которые забеременели после изнасилования. Специалист рассказала, что ей часто приходится отговаривать пациенток от абортов. Подольская дает консультации тем, кто уже прервал беременность.

«Если будущая мама прерывает беременность, то, по сути, тоже становится преступницей, совсем не меньшей, чем человек, который совершил насилие», — заявила ведущая «Спаса» в финале сюжета.

Искусственные запреты не смогут полностью решить проблему абортов в России, заявила ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Власти добьются того, что прерывать беременность будут либо после насилия, либо по медицинским показаниям.