Перевозки водного транспорта Петербурга превысили 5 млн пассажиров в 2025 году

В Санкт-Петербурге успешно завершился сезон навигации 2025 года. За время работы, которое составило более полугода, водный транспорт перевез свыше пяти миллионов пассажиров, написала Neva.Today .

По информации от администрации города, в комитете по транспорту подвели итоги: за сезон 2025 года суда перевезли более 5,2 миллиона петербуржцев и гостей города. Сезон длился 213 дней — с 7 апреля по 5 ноября. Пассивжоропоток оказался сопоставим с показателями прошлого года.

В администрации отметили, что флот Санкт-Петербурга продолжает расширяться. В 2025 году количество судов увеличилось на 13% и достигло 678 единиц. Среди новинок — восемь новых кораблей, два из которых представляют собой экологичный транспорт.

Кроме того, увеличилось и количество маршрутов. В навигацию 2025 года было зарегистрировано 51 направление, что на 20 % больше по сравнению с предыдущим годом.