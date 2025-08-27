Переводчик Кривошеева назвала общение с носителями ключевым фактором в изучении языка

Общение с носителями — ключевой фактор в изучении иностранного языка, считает переводчик китайского языка Юлианна Кривошеева. В беседе с ИА НСН она подчеркнула, что начинать учить язык следует как можно раньше.

Кривошеева отмечает: «Я бы сказала, что чем раньше человек начинает учить китайский, тем лучше. Тем более, что китайский язык тональный, в нем очень важно именно произношение, потому что одно и то же слово, сказанное с разным тоном, будет иметь разное значение. Чем раньше ребенок начнет это улавливать и понимать, тем лучше».

По информации портала «Профи.ру», английский остается самым популярным иностранным языком у россиян. Количество запросов на поиск репетиторов по английскому превышает общее число запросов по другим языкам. На втором месте — китайский.