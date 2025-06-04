Переукладку трамвайных путей начнут в Новокузнецке с 7 июня

В Новокузнецке произойдут значительные изменения в работе общественного транспорта. Согласно заявлению мэра Дениса Ильина, с 7 июня начнется капитальный ремонт путей на улице Тореза, что приведет к временному закрытию трамвайного маршрута № 10. Вместо него по Заводскому району будут курсировать троллейбусы, сообщил сайт «Сибдепо».