Переукладку трамвайных путей начнут в Новокузнецке с 7 июня

В Новокузнецке произойдут значительные изменения в работе общественного транспорта. Согласно заявлению мэра Дениса Ильина, с 7 июня начнется капитальный ремонт путей на улице Тореза, что приведет к временному закрытию трамвайного маршрута № 10. Вместо него по Заводскому району будут курсировать троллейбусы, сообщил сайт «Сибдепо».

«Работы по переукладке трамвайных путей планируется завершить до конца июля», — отметил глава города.

Для обеспечения транспортной доступности будут организованы дополнительные маршруты общественного транспорта, включая автобусы и троллейбусы, с измененными схемами движения. Жители смогут получить подробную информацию о временных изменениях в работе транспорта по телефону горячей линии МКУ ЦДС — 740-195.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте