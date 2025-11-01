Перепланировку назвали главной ошибкой при ремонте квартиры для перепродажи

Эксперты компании «Метриум» рассказали «Известиям» , какие ошибки допускают владельцы элитных квартир при ремонте. Эти недочеты могут снизить ликвидность жилья при перепродаже.

Одной из распространенных ошибок является перепланировка, при которой сокращается количество спален. Это может привести к снижению стоимости квартиры, так как на вторичном рынке Москвы трехкомнатная квартира стоит значительно дороже двухкомнатной.

Также не рекомендуется создавать узкоспециализированные помещения, такие как сигарные комнаты или винные погреба. Они могут быть интересны только владельцу, а потенциальным покупателям кажутся дорогостоящими обязательствами.

Вычурный интерьер с позолотой и лепниной может сделать квартиру эмоционально сложной для восприятия. Даже если новый владелец решит переделать жилье, оно все равно может выглядеть перегруженным.

Современные технологии, встроенные в квартиры, быстро устаревают и могут стать лишней нагрузкой при демонтаже. Потенциальные покупатели воспринимают такие системы как устаревшие и ненужные, что снижает привлекательность объекта.