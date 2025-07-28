Переменная погода придет в Кемеровскую область в конце июля

Жителей Кемеровской области ожидают нестабильные погодные условия в ближайшие дни. Небо будет чередовать солнечные промежутки с дождливыми эпизодами, сопровождающимися сильными грозами и ливнями. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на прогнозы синоптиков.

Во вторник, 29 июля, ожидается южный ветер, максимальная дневная температура воздуха достигнет +26 градусов. Уже в среду температура останется прежней, но изменится направление ветра — станет северо-восточным.

Четверг принесет утренние интенсивные ливни и облака, днем потеплеет до +25 градусов. Пятница порадует возвращением солнца и комфортной температурой воздуха до +26 градусов.

Метеорологи призвали кузбассовцев подготовиться к возможным изменениям погоды и следить за обновляемыми метеосводками.