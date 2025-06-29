Переменчивая погода с осадками и сильным ветром придет в Кузбасс в выходные дни

По данным метеорологов, в Кузбассе в ближайшие выходные прогнозируется переменчивая погода с прояснениями, кратковременными дождями и местами грозами. Об этом написал КП-Кемерово .

В ночь на пятницу температура воздуха составит от +5 до +10 градусов, местами до +15. Днем воздух прогреется до +27 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока, и его порывы могут достигать 16 метров в секунду. На юге региона возможны дожди и туман. Уровень пожароопасности останется на втором классе, местами выше. сообщило «АБН24».

Субботняя ночь принесет повышение температуры до +15 градусов, а днем воздух прогреется до +28 градусов. Ветер сохранит северо-восточное направление с порывами до 17 метров в секунду. Дожди и грозы возможны в южных районах.

В воскресенье ночью температура поднимется до +16 градусов, а днем — до +28 градусов. Ветер сменится на юго-восточный с порывами до 16 метров в секунду. Кратковременные дожди и грозы сохранятся. Уровень пожароопасности останется высоким.