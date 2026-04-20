Переключение на дыхание назвали основным способом перезагрузки мозга в течение рабочего дня

По ее словам, один из самых простых и действенных способов — это переключение на дыхание. Достаточно на несколько минут закрыть глаза и понаблюдать за вдохами и выдохами. Хорошо зарекомендовала себя техника «дыхание по квадрату», когда вдох, задержка, выдох и снова задержка выполняются на четыре счета, а сам цикл повторяется в течение трех-пяти минут. Такое медленное и глубокое дыхание активирует парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за восстановление организма, стабилизирует сердечный ритм и снижает уровень гормона стресса, а приток кислорода к мозгу помогает лучше справляться с напряжением.

Не менее важна и физическая активность. При долгой работе за компьютером стоит сменить положение тела: потянуться, сделать легкую растяжку или несколько приседаний. Если есть возможность, полезно пройтись по лестнице вверх и вниз — это улучшает кровообращение и помогает переключить внимание. Также для перезагрузки полезно выйти на свежий воздух или просто открыть окно, посмотреть вдаль, понаблюдать за окружающим пространством — зданиями, природой или движением. Осознанное направление внимания на внешний мир позволяет мозгу отдохнуть и перезагрузить мышление.

Еще один эффективный способ — практика заземления. Для этого нужно встать ровно, сделать спокойный вдох и выдох, а затем последовательно назвать пять предметов, которые вы видите, отметить четыре тактильных ощущения, определить три звука, которые слышите, назвать два запаха и отметить один вкус. Такая концентрация на ощущениях помогает вернуться в состояние «здесь и сейчас» и отвлечься от накопившегося напряжения.