Переехавшая в Нижегородскую область семья из Канады начала строительство собственного дома

Семья из Канады, обосновавшаяся в Нижегородской области, приступила к строительству жилища на приобретенном земельном участке. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru.

Глава семейства, Аренд Фейнстра, поделился планами на своем видеоблоге. Он рассказал, что они недавно стали владельцами земли, где намерены обустроить фермерское хозяйство, а также разбить сад и огород.

Также Фейнстра продемонстрировал местность, расположенную вблизи оживленной автомагистрали, где планируется открытие собственного магазина.

Канадская семья уже заложила основание для своего будущего дома, привлекая к работе рабочих и технику. Они хотят построить его похожим на тот, что был у семьи в Канаде.

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