Пенсионерку с 30 контрафактными сумками Christian Dior задержали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге правоохранители задержали пенсионерку, которая привезла из Шарм-эль-Шейха 30 поддельных сумок Christian Dior. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Уральского таможенного управления.
Женщина рассказала, что собиралась продать товар, а затем изменила показания, отметив, что хотела подарить привезенные вещи родственникам. В ведомстве установили, что сумки и другие якобы брендовые вещи имеют признаки контрафакта.
Теперь пенсионерке грозит штраф за нарушение таможенного законодательства.
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