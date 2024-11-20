Пенсионерку с 30 контрафактными сумками Christian Dior задержали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге правоохранители задержали пенсионерку, которая привезла из Шарм-эль-Шейха 30 поддельных сумок Christian Dior. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Уральского таможенного управления.

Женщина рассказала, что собиралась продать товар, а затем изменила показания, отметив, что хотела подарить привезенные вещи родственникам. В ведомстве установили, что сумки и другие якобы брендовые вещи имеют признаки контрафакта.

Теперь пенсионерке грозит штраф за нарушение таможенного законодательства.