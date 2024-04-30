Пенсионерка в Екатеринбурге побила парня тростью за исполнение хита Shaman | 360°

Общество 30 апреля 2024, 16:18 Пенсионерка в Екатеринбурге побила парня тростью за исполнение хита Shaman Екатеринбуржец исполнил хит Shaman’а в метро и получил тростью от бабушки Freepik

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На станции метро «Геологическая» в Екатеринбурге фанат певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) исполнил хит «Я русский». Вместо аплодисментов парень получил удар тростью от пенсионерки. Видео этого момента появилось в группе «Бандитский центр» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина в ярком наряде танцевал и пел, вызывая положительную реакцию у прохожих. К парню подошла пенсионерка с тростью и ударила его. Случившееся развеселило очевидцев.

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Эстрадный певец Григорий Лепс ранее поддержал идею включить песни Shaman и Олега Газманова в школьную программу. Музыку артистов предложили сделать примером современной патриотической композиции.

Инициативу одобрил и певец Сосо Павлиашвили. Он счел важным тот факт, чтобы дети имели возможность слушать качественную душевную музыку.