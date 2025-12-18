Пенсионерка из Копейска устроила в своей квартире наркопритон

В Копейске пожилая женщина превратила свою квартиру в место для потребления наркотиков. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, 65-летняя пенсионерка предоставляла жилье наркозависимым в обмен на алкоголь. Об этом написало Ura.ru.
«Полицейские установили, что 65-летняя ранее судимая, неработающая местная жительница систематически предоставляла свое жилье для потребления запрещенных веществ», — отметили в пресс-службе областного главка.
Заведено уголовное дело.
