Пенсионерка из Копейска устроила в своей квартире наркопритон

В Копейске пожилая женщина превратила свою квартиру в место для потребления наркотиков. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, 65-летняя пенсионерка предоставляла жилье наркозависимым в обмен на алкоголь. Об этом написало Ura.ru.