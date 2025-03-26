Сегодня 16:28 Пейте, дети, молоко: как «Пятерочка» решила популяризировать его среди молодежи 0 0 0 Фото: пресс-служба торговой сети «Пятерочка» Общество

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Каждая российская семья в 2024 году хотя бы раз приобрела молочные продукты. Спрос на традиционный сектор — молоко, масло, кефир — ежегодно растет в среднем на 10%, а общий процент потребления молочных продуктов, по данным Nielsen, возрос до 8,9%. Журналисты 360.ru побывали на заводе по производству СТМ «Станция молочная» торговой сети «Пятерочка», попробовали зерненый и рассыпчатый творог и узнали, как создается продукция.

Фото: пресс-служба торговой сети «Пятерочка»

Молочный рынок «Станция молочная» — флагман полки «Пятерочки» в своей отрасли. Под этим брендом представлена широкая линейка традиционных продуктов — молоко, кефир, сливочное масло и др. Среди любимчиков у покупателей молоко (доля 38%) и кисломолочные продукты (36%). Стоит отметить, что ежегодно линейка показывает уверенный рост в продажах: с февраля 2024 года по февраль 2025 года он составил 42%. Было продано более 218 миллионов упаковок продукции, а доля чеков, содержащих продукцию бренда «Станция молочная» от общего числа, за этот же период возросла на 15% и составила 13,2%. Ретейлер стремится учитывать пожелания рынка и адаптировать полку под возникающие запросы. Кроме того, компания уделяет большое внимание качеству и свежести, сотрудничая только с доверенными местными производителями. В их числе — Дмитрогорский молочный завод.

Фото: пресс-служба торговой сети «Пятерочка» 1/3 Фото: пресс-служба торговой сети "Пятерочка" 2/3 Фото: пресс-служба торговой сети «Пятерочка» 3/3

Как производят молочные продукты Дмитрогорский молочный завод входит в группу компаний «Агропромкомплектация». Инновационное предприятие работает с 2018 года и производит более 140 продуктов, которые продаются в 19 регионах. «Сегодня в магазинах Х5 представлена вся продукция, которую мы производим, а наш совместный товарооборот вырос более чем в 10 раз. Это результат долгосрочного и успешного партнерства, основанного на качестве, надежности и развитии», — рассказал руководитель группы управления сетевых продаж Александр Пшенников. Знакомство с производством началось в аппаратном цехе. Сюда привозят собранное у коров молоко. После первичного очищения и фильтрации его начинают обрабатывать. Все процессы закрытые, чтобы исключить контакт с человеком. Оборудование моют после каждого цикла, по меньшей мере раз в сутки. Чтобы приготовить творог, молоко в котлах сквашивают, нагревают и два часа варят. Получившийся продукт промывают, смешивают со сливками и отправляют на фасовку. В 2024-м производство творога выросло с 22 до 47 тонн в сутки. Кефир ферментируют с помощью закваски, которую делают самостоятельно. Дольше всего готовить ряженку — около 17 часов. Меньше всего времени — 8 часов — нужно для получения сметаны. Готовые продукты фасуют, охлаждают и передают на склад. За сутки здесь способны произвести до 25 тонн сметаны и до 144 тысяч бутылок молока и кефира. На каждом этапе проверяют качество продукции. Сначала проводят входной контроль молока, затем, перед фасовкой, физико-химический. Финальный этап — проверка уже готовых упаковок на герметичность и правильную маркировку. Кроме того, образцы ежедневно отправляют в аккредитованную микробиологическую лабораторию. «После производства готовая продукция проходит много этапов, прежде чем окажется на полке магазина. Это хранение на складах компании, в распределительных центрах клиентов, магазинах, а также несколько транспортировок между этими пунктами. При установлении сроков годности на продукцию используется коэффициент резерва 1,3. Это позволяет гарантировать качество продукта на всем протяжении срока годности на всех этапах», — подчеркнул исполнительный директор завода Дмитрий Свирин.

Фото: пресс-служба торговой сети «Пятерочка»

Уход за коровой Но начинается все на животноводческой ферме. Расположение в трех километрах от предприятия позволяет запакетировать молоко за три часа. У ухода за коровами есть свои секреты. «Корова все понимает, у нее интеллект, как у пятилетнего ребенка. Ее можно воспитывать, можно попросить отойти в сторону или выйти из стада просто жестами, не сказав ни слова», — рассказал директор комплекса «Ручьевское молоко» Тимофей Миркеев. На ферме парнокопытным создают максимальный комфорт. Летом работают вентиляторы и специальные барабаны, которые чешут коров. По словам Миркеева, они это очень любят. Кроме того, важно правильно кормить животных — этими расчетами занимаются специальные предприятия — и организовывать их отдых. Лежанки для скота должны быть удобными и просторными. Если корова лежит, сотрудники предприятия на обходе ее не тревожат. Опыт показал, что каждый час отдыха одного животного позволяет получать на литр молока больше. А всего производственные мощности позволяют одновременно содержать до шести тысяч голов скота.

Фото: пресс-служба торговой сети «Пятерочка»

Пейте, дети, молоко В начале года «Пятерочка» запустила редизайн «Станции молочной». Визуально упаковка стала легче, с тонкими линиями и иллюстрациями. В компании подчеркивают важность привлекательного образа качественного продукта. «Уйти в редизайн было смелым решением для нас, так как марку любят и покупают такой, какая она есть. В новой концепции, помимо цели сделать дизайн более современным, мы постарались раскрыть душу нашей „Станции молочной“ и показать жизнь на ней. Идущие за молоком девушки с бидонами, кот, желающий полакомиться, и другие неотъемлемые атрибуты добавляют энергии, движения и делают нашу станцию живой. Мы хотим донести до наших потребителей, что молочная продукция — это те традиционные и базовые продукты, которые необходимы для поддержания сил и энергии каждый день. Наша цель — привлечь аудиторию к потреблению молочных продуктов и привить к ним здоровую любовь, ведь в них содержится множество полезных веществ, которые нам жизненно необходимы», — рассказала бренд-менеджер «Пятерочки» Александра Пилипенко. Также на новых упаковках бренда «Станция молочная» указаны координаты производства, чтобы усилить акцент на его локальности. Важно отметить, что на упаковках собственных торговых марок «Пятерочки» появился специальный знак в виде лепестка. Он гарантирует, что продукт соответствует строгим правилам контроля качества компании.

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