Педиатр Шурганова назвала 3-6 месяцев комфортным возрастом для первого полета с ребенком

Планируя отпуск с маленьким ребенком, многие родители задаются вопросом, можно ли взять малыша в самолет и как сделать перелет комфортным. Врач-педиатр детской поликлиники № 2 Горбольницы № 2 города Тулы имени Е. Г. Лазарева Полина Шурганова поделилась рекомендациями по подготовке к перелету в беседе с «ТСН24» .

Для минимизации рисков заражения в общественных местах лучше подождать с перелетами до достижения ребенком трех месяцев. «Комфортный возраст для первого полета — от трех до шести месяцев», — отмечает Шурганова.

Перед перелетом необходимо пройти профилактический осмотр, включая консультации с хирургом, окулистом, неврологом, а также сдать анализы крови и мочи, сделать комплексное УЗИ.

Чтобы избежать давления и заложенности в ушах, рекомендуется кормить ребенка при взлете и посадке. Важно учитывать многослойность в одежде малыша для регулирования комфортной температуры тела. Врач советует заранее заменить подгузник, взять с собой влажные салфетки, запасную одежду и другие необходимые вещи.

Если ребенка укачивает в полете, можно использовать специальные средства, упражнения и соблюдать рекомендации по питанию. Чтобы снизить симптомы укачивания, рекомендуется менять позы, глубоко дышать и ограничить зрительную активность.

При аллергии важно иметь при себе аптечку скорой помощи, чтобы предотвратить анафилактический шок.