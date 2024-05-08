Педиатр Морозова: чтобы ребенок хотел спать в своей комнате, важно создать там уют и наполнить игрушками | 360°

Общество 08 мая 2024, 14:44 Педиатр Морозова: чтобы ребенок хотел спать в своей комнате, важно создать там уют и наполнить игрушками

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Чтобы ребенок хотел спать в своей комнате, важно сделать ее максимально уютной, наполнить игрушками и мягким светом. Об этом изданию РИАМО сообщила врач-педиатр Екатерина Морозова.

Как написал «Петербургский дневник», ребенка необходимо приучать к сепарации и отдельному сну с самого раннего возраста. Можно предложить ему надеть мягкую пижаму, затем почитать книгу или поиграть в спокойную игру.

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Морозова добавила, что комната ребенка должна ассоциироваться у малыша с приятным времяпрепровождением, чтобы ему хотелось оставаться там одному.