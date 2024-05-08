Педиатр Морозова: чтобы ребенок хотел спать в своей комнате, важно создать там уют и наполнить игрушками | 360°

08 мая 2024, 14:44
Педиатр Морозова: чтобы ребенок хотел спать в своей комнате, важно создать там уют и наполнить игрушками
Чтобы ребенок хотел спать в своей комнате, важно сделать ее максимально уютной, наполнить игрушками и мягким светом. Об этом изданию РИАМО сообщила врач-педиатр Екатерина Морозова.
Как написал «Петербургский дневник», ребенка необходимо приучать к сепарации и отдельному сну с самого раннего возраста. Можно предложить ему надеть мягкую пижаму, затем почитать книгу или поиграть в спокойную игру.
Реклама
Морозова добавила, что комната ребенка должна ассоциироваться у малыша с приятным времяпрепровождением, чтобы ему хотелось оставаться там одному.
Дети
Реклама
Реклама